Rusya'nın Ukrayna'ya Hava Saldırısı: 1 Ölü, 4 Yaralı

- Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı: 1 ölü

ZAPORİJYA - Rusya'nın Ukrayna'nın Zaporijya bölgesine düzenlediği hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti.

Rusya, Ukrayna'nın Harkov bölgesine gece saatlerinde insansız hava aracı saldırısı düzenledi. Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov, Harkov'un 15 noktasına İHA saldırısı düzenlendiğini 2'si çocuk 4 kişinin yaralandığını söyledi. Saldırılarda en az bir kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Zaporijya Bölge Valisi Ivan Fedorov ise yaptığı açıklamada, cephe hattına yakın bir yerleşim yerine düzenlenen saldırıda 45 yaşında bir sivilin öldüğünü, 44 yaşında bir erkek ile 39 yaşında bir kadının yaralandığını söyledi.

Saldırılar nedeniyle yerleşim bölgelerindeki binalarda çıkan yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.