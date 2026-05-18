Rusya'nın Ukrayna'ya Hava Saldırısı
Rusya'nın Ukrayna'ya Hava Saldırısı

18.05.2026 10:59
Rus ordusu, Ukrayna'ya 22 füze ve 524 SİHA ile saldırdı; çok sayıda yaralı ve hasar var.

Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik 22 füze ve 524 silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya bu gece Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda farklı tiplerden 22 füzenin kullanıldığı aktarılan açıklamada, ayrıca 524 SİHA'nın da fırlatıldığı kaydedildi.

Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 4 füze ve 503 SİHA'nın imha edildiği bilgisi verilen açıklamada, 18 füze ve diğer SİHA'ların ülkedeki 34 noktaya isabet ettiği aktarıldı.

"Odessa'da Çin'e ait bir gemi vuruldu"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Rusya'nın saldırılarına tepki gösterdi.

Saldırıda Odessa kentinin de hedef alındığını kaydeden Zelenskiy, insansız hava araçlarından birinin Çin'e ait bir gemiyi vurduğunu bildirdi.

Zelenskiy, Rusya'nın saldırıları nedeniyle farklı bölgelerin hasar gördüğünü belirterek, "Toplam sekiz bölgede yıkım meydana geldi ve şu ana kadar ülke genelinde aralarında çocukların da bulunduğu onlarca yaralının olduğu biliniyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna ile Avrupa'nın, kendi hava savunma sistemlerini geliştirmesi gerektiğini kaydeden Zelenskiy, ilerleyen günlerde Avrupalı müttefiklerle konuyla ilgili çalışmaları sürdüreceklerini belirterek, "Avrupa'nın kendi balistik füze savunma sistemlerine sahip olması ve bu tehditlere karşı kendi kendine yeterli olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

