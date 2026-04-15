Rusya'nın Ukrayna'ya Saldırıları

Rus ordusunun, Ukrayna'nın farklı bölgelerine 21 füze ve 361 silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırılar düzenlediği belirtildi.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya gece saatlerine kadar füze ve SİHA'ları kullanarak hava saldırıları düzenlediği ifade edildi.

Açıklamada, Rus ordusunun 21 füze ve 361 SİHA ile Ukrayna'ya saldırdığı aktarıldı.

Hava savunma kuvvetlerince 20 füze ve 349 SİHA'nın etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, kalan bir füze ile diğer SİHA'ların ülkedeki 6 farklı noktaya isabet ettiği belirtildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan yazılı açıklamada ise Rus ordusunun Odessa'ya düzenlediği saldırıda bir kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı ifade edildi.