Rusya'nın vurduğu hipermarkette can kaybı 16'ya yükseldi - Son Dakika
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Rusya'nın vurduğu hipermarkette can kaybı 16'ya yükseldi

Rusya'nın Ukrayna'da inşaat malzemeleri satan bir hipermarkete düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Harkov kentindeki hipermarkette gerçekleşen saldırıda 44 kişi yaralandı. Hipermarketin enkazının yüzde 30'u temizlendi ancak yeni bir saldırı ihtimaline karşı arama kurtarma operasyonları askıya alındı.

27.05.2024 20:48
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- Rusya'nın vurduğu hipermarkette can kaybı 16'ya yükseldi

HARKOV - Rusya'nın Ukrayna'da inşaat malzemeleri satan bir hipermarkete cumartesi günü gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki hipermarkete düzenlediği saldırıda bilanço artıyor. Harkov kentinde inşaat malzemeleri satan ve 200 kişinin bulunduğu hipermarkete cumartesi günü düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya, yaralı sayısı 44'e yükseldi. Harkov Bölge Valisi Oleg Sinegubov yaptığı açıklamada, saldırının ardından hipermarketin enkazının yüzde 30'unun temizlendiğini belirterek, Rusya'nın yeni bir saldırı gerçekleştirme ihtimaline karşı saldırı alarmları sırasında arama kurtarma operasyonlarını askıya aldıklarını aktardı.

Kaynak: İHA

Ukrayna, Rusya, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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