Rusya, Nükleer Tesisine İHA Saldırısını Önledi

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MOSKOVA, 29 Ocak (Xinhua) -- Rusya, Smolensk bölgesinde bir nükleer enerji tesisine saldırı girişiminde bulunan Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini duyurdu.

Smolensk Valisi Vasiliy Anohin, çarşamba günü Telegram kanalından yaptığı açıklamada herhangi bir can kaybı ya da hasar bildirilmediğini söyledi.

Bölgede bulunan çok sayıda sivil alana yönelik büyük ölçekli bir İHA saldırısı yaşandığını kaydeden Anohin, İHA'lardan birinin nükleer enerji tesisine saldırı girişimi sırasında düşürüldüğünü belirtti.