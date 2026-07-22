Rusya, Odessa Limanı'na Saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rusya, Odessa Limanı'na Saldırdı

22.07.2026 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya, Odessa'daki altyapı ve iki gemiyi yüksek hassasiyetli silahlarla vurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa Limanı'ndaki altyapı tesisleri ile Ukrayna ordusuna yük taşıdığı belirtilen iki geminin yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin gece saatlerinde hava ve kara konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ile saldırı İHA'ları kullanarak Ukrayna'daki hedeflere yönelik grup saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, saldırılar sonucunda Odessa Deniz Ticaret Limanı'nda askeri amaçlı yüklerin boşaltılması ve depolanması için kullanıldığı ifade edilen liman altyapısı ile Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için ayrılan akaryakıt depolarının vurulduğuna dikkati çekildi.

Odessa'nın 15 ve 53 kilometre güneydoğusunda denizde seyir halindeki bir kuru yük gemisi ile dökme yük gemisinin de hedef alındığı kaydedilen açıklamada, "söz konusu gemilerin Odessa ve Çernomorsk limanlarına Ukrayna ordusu için yük taşıdığı" ifade edildi.

Odessa'da Novaya Poçta lojistik merkezi de vuruldu

Odessa şehrinde askeri amaçlı yüklerin depolanması için kullanıldığı belirtilen "Novaya Poçta" şirketine ait lojistik merkezin de vurulduğuna işaret edilen açıklamada, Odessa'nın 25 kilometre kuzeybatısındaki Kovalevka yerleşim birimi yakınlarında "Neptün-2" kıyı savunma füze sistemi bataryasının hedef alındığı, iki füze fırlatma aracı ile bir nakliye-yükleme aracının imha edildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya, Odessa Limanı'na Saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esnaf ziyaretinde dikkat çeken anlar: Kılıçdaroğlu’na davul-zurna sürprizi Esnaf ziyaretinde dikkat çeken anlar: Kılıçdaroğlu'na davul-zurna sürprizi
Tekirdağ’da kamyon ile otomobil çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti Tekirdağ'da kamyon ile otomobil çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti
Gülistan Doku’nun Cesediyle İlgili Yeni Gelişmeler Gülistan Doku'nun Cesediyle İlgili Yeni Gelişmeler
Gülistan Doku dosyasında Tuncay Sonel’i yakacak ifade “Bilgim var, sen gerekeni yap“ Gülistan Doku dosyasında Tuncay Sonel'i yakacak ifade! "Bilgim var, sen gerekeni yap"
Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi
İşte YKS’de 5 şampiyon çıkaran 2 okul İşte YKS'de 5 şampiyon çıkaran 2 okul

12:04
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifade verecek: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifade verecek: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...
12:02
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş’ın yeni parti için kararı
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş'ın yeni parti için kararı
11:34
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş’ın aylık kazancı
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş'ın aylık kazancı
10:41
Ankara’da eğitim helikopteri düştü Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Ankara'da eğitim helikopteri düştü! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
10:36
Rusya’yı felç eden yangın Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
Rusya'yı felç eden yangın! Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
10:35
Özgür Özel’in yeni parti kararı sonrası ilk anket Dikkat çeken rakamlar
Özgür Özel'in yeni parti kararı sonrası ilk anket! Dikkat çeken rakamlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 12:17:25. #7.13#
SON DAKİKA: Rusya, Odessa Limanı'na Saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.