Rusya, Oleşki'ye giden yollarda bir haftada 300'den fazla mayını temizledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Herson bölgesindeki Oleşki şehri yönünde mayın temizleme çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Herson bölgesindeki Oleşki kentindeki durumla ilgili bilgi verildi.

Ukrayna ordusunun, Oleşki'ye yönelik saldırılar düzenlediği aktarılan açıklamada, "Ukrayna birlikleri, sivillerin tahliyesini ve malzemelerin ulaştırılmasını engellemek için insansız hava araçlarıyla (İHA) erişim yollarına mayın döşüyor. Kiev yönetimi, 19 Ekim'den itibaren bu yerleşim birimine 18 topçu ve 120 İHA saldırısı gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Rus birliklerinin şehre giden yolları mayınlardan temizlemeye devam ettiği belirtilerek, "Son bir haftada 300'den fazla mayın ve patlayıcı etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, geçen hafta, Herson bölgesindeki Oleşki şehrinde düzenlenecek insani operasyon nedeniyle 27 Ekim'den itibaren Herson yönünde geçici ateşkes uygulanacağını bildirmişti.