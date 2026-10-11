Rusya, Riyad havalimanına füze saldırısını kınadı, 12 kişi hayatını kaybetti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği füze saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 10 Ekim'de Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın yoğun füze saldırısına maruz kaldığı hatırlatıldı.

Saldırıda Suudi Arabistan, Bangladeş, Mısır, Ürdün, Suriye, Filistin, Sudan ve ABD vatandaşlarının aralarında bulunduğu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 300'den fazla kişinin yaralandığı ve ciddi hasar meydana geldiği aktarılan açıklamada, Rusya'nın Suudi Arabistan Büyükelçiliğinden alınan ilk bilgilere göre, yaralananlar arasında Rus vatandaşlarının bulunmadığı kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunulan açıklamada, "Rusya bu saldırıyı kınıyor ve Arap Yarımadası'ndaki çatışmaların taraflarını sivil altyapı tesislerine yönelik saldırılardan tamamen vazgeçmeye çağırıyor. Bölgedeki tüm devletlerin çıkarları gözetilerek her türlü krizin siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinin alternatifsiz olduğuna ilişkin Rusya'nın tutumu değişmemiştir." ifadelerine yer verildi.