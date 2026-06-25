Rusya, Romanya Konsolosluğunu Kapatıyor - Son Dakika
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Rusya, Romanya Konsolosluğunu Kapatıyor

25.06.2026 16:50
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Rusya, Romanya'nın başkonsolosunu 'istenmeyen kişi' ilan ederek konsolosluğu kapattı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Romanya'nın St. Petersburg Başkonsolosluğunu kapatma kararı aldıklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Romanya'nın daha önce Rusya'nın Köstence Başkonsolosunu "istenmeyen kişi" ilan etme ve Başkonsolosluğunu kapatma kararı aldığı anımsatıldı.

Bu kararın temelsiz olduğu vurgulanan açıklamada, bununla ilgili Romanya'nın Moskova Büyükelçisi Cristian Istrate'nin Bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Büyükelçi'ye, Romanya'nın St. Petersburg Başkonsolosu'nun istenmeyen kişi ilan edildiğine ve Başkonsolosluğun kapatılacağına dair nota verildi." ifadesi yer aldı.

Romanya Savunma Bakanlığı, mayısta, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sırasında bir Rus insansız hava aracının (İHA) ülke hava sahasına girerek apartmana düştüğünü, 2 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, olayın ardından, Rusya'nın Köstence Başkonsolosu'nun istenmeyen kişi ilan edildiğini ve Köstence'deki Rus Başkonsolosluğunun kapatılacağını bildirmişti.

Kaynak: AA

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