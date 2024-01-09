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Rusya Savunma Bakanı: ABD Ukraynalıların hayatı pahasına lider olmaya çalışıyor - Son Dakika
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Rusya Savunma Bakanı: ABD Ukraynalıların hayatı pahasına lider olmaya çalışıyor

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD'nin Ukraynalıların hayatı pahasına dünyada lider olma hedefine ulaşmaya çalıştığını söyledi. Şoygu, Rus askeri birliklerinin Ukrayna ordusunun savaş potansiyelini azalttığını ve stratejik açıdan inisiyatifi koruduklarını belirtti. Ayrıca, Rusya'nın nükleer üçlemesinin savaş hazırlığının en yüksek seviyede tutulması açısından önemini vurguladı ve Ukrayna'da savaşan birliklere silah sevkiyatının devam edeceğini ifade etti.

Rusya Savunma Bakanı: ABD Ukraynalıların hayatı pahasına lider olmaya çalışıyor
09.01.2024 - 15:37,  Güncelleme: 15:38
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD'nin, Ukraynalıların hayatı pahasına dünyada lider olma hedefine ulaşmaya çalıştığını söyledi.

Bakan Şoygu, askeri yetkililerle yaptığı toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair açıklamalarda bulundu.

Rus askeri birliklerinin, Ukrayna ordusunun savaş potansiyelini azalttığını ifade eden Şoygu, "Geçen yıl düşmanın kayıpları 215 bin kişiyi ve 28 bin silahı aştı. Tüm cephe hattı boyunca stratejik açıdan inisiyatifi koruyoruz." diye konuştu.

ABD'nin Ukrayna'ya yönelik siyasetini değerlendiren Şoygu, şunları kaydetti:

"ABD, Ukrayna oluşumlarının insan kaynaklarının tükenmesine ve savaş alanında sonuç elde edememesine rağmen, Ukraynalıların hayatı pahasına dünyada lider olma hedefine ulaşmaya çalışıyor. Kiev yönetimi, Batılı ülkeler tarafından yönlendirilerek askerlerini ölüme zorluyor ve ordunun saflarını yenilemek için her imkanı arıyor. Elbette bu, temas hattındaki durumu değiştirmeyecek, yalnızca çatışmaları uzatacak. Özel askeri operasyonun hedeflerine ulaşmaya devam edeceğiz."

Rusya'nın nükleer üçlemesinin, savaş hazırlığının en yüksek seviyede tutulması açısından önemini vurgulayan Şoygu, Rus ordusu ile donanmasını modern silahlarla donatmayı sürdüreceklerini belirtti.

Şoygu, Ukrayna'da savaşan birliklere silah sevkiyatına ve insansız hava araçlarının seri üretimine devam edeceklerini dile getirdi.

Kaynak: AA
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