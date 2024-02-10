Rusya Savunma Bakanı Şoygu, İHA üretimini denetledi - Son Dakika
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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, İHA üretimini denetledi

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, İHA üretimini denetledi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Udmurtya bölgesindeki işletmelerde insansız hava araçlarının üretimini denetledi. Şoygu, ziyaret esnasında İHA'ların yenilenmesi ile ilgili projeler hakkında bilgi aldı ve işletme yöneticilerine uçaksavar füzelerine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

10.02.2024 19:05
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkesinin Udmurtya bölgesinde bulunan işletmelerde insansız hava araçlarının (İHA) üretimini denetledi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şoygu, Rusya'nın Merkezi Askeri Bölge birliklerini ziyaret etti.

Ziyaret esnasında Udmurtya bölgesinde savunma alanında faaliyet gösteren işletmelerde devlet siparişi kapsamında İHA'ların üretim sürecini denetleyen Şoygu'ya Rus ordusunun kullandığı İHA'ların yenilenmesi ile ilgili projeler hakkında bilgi verildi.

Şoygu, işletme yöneticilerine uçaksavar füzelerine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen ay ülkesinde savunma alanındaki devletin siparişlerini yerine getirmeyen işletmelere kayyum atanmasına izin veren kararname imzalamıştı.

Kaynak: AA

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