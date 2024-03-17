Rusya Savunma Bakanı, Karadeniz Donanması'na gece gündüz eğitim talimatı verdi

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus Karadeniz Donanması mensubu askeri birliklerin, hava saldırıları ve insansız deniz araçları saldırılarına karşı gece gündüz eğitime tabi tutulması talimatı verdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Şoygu, Güney Askeri Birliklerini ziyareti kapsamında Karadeniz Donanması'nın komuta merkezini de ziyaret etti. Şoygu, komutanlardan mevcut durum hakkında bilgi aldı.

Saldırılara karşı askeri birliklere gece gündüz eğitim talimatı veren Şoygu, "Her gün birliklere, hava saldırılarına ve insansız deniz araçları saldırılarına karşı eğitim vermek gerekiyor. Tüm mürettebatın hazır olması için gece gündüz eğitime devam edeceğiz." dedi.

Şoygu, insansız hava ve deniz araçlarını yok etmek için ilave büyük kalibreli silah sistemlerinin kurulmasını emretti.