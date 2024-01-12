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Rusya Savunma Bakanı, Yüksek Hassasiyetli Mühimmat Üretimini Arttırma Talimatı Verdi - Son Dakika
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Rusya Savunma Bakanı, Yüksek Hassasiyetli Mühimmat Üretimini Arttırma Talimatı Verdi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkesinde yüksek hassasiyetli mühimmatın üretimini arttırma ve bunları modernleştirme talimatı verdi. Şoygu, Moskova'daki bir fabrikayı ziyaret ederek yüksek hassasiyetli silah üretim sürecini denetledi ve işletme yöneticileriyle toplantı yaparak üretimi arttırma talimatı verdi.

Rusya Savunma Bakanı, Yüksek Hassasiyetli Mühimmat Üretimini Arttırma Talimatı Verdi
12.01.2024 - 17:03,
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkesinde yüksek hassasiyetli mühimmatın üretimini arttırma ve bunları modernleştirme talimatı verdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Şoygu, Moskova bölgesinde savunma alanında faaliyet gösteren ve devlet siparişlerini yerine getiren "Taktik Füze Silahları" fabrikasını ziyaret etti.

Fabrikada yüksek hassasiyetli silah üretim sürecini denetleyen Şoygu'ya, söz konusu silahla ilgili sürece dair bilgi verildi.

Şoygu, işletme yöneticileriyle yaptığı toplantıda, ülkesinde yüksek hassasiyetli mühimmatın üretimini arttırma ve bunları modernleştirme talimatı verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen yıl ülkesinde savunma alanındaki devletin siparişlerini yerine getirmeyen işletmelere kayyum atanmasına izin veren kararname imzalamıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Rusya Savunma Bakanı, Yüksek Hassasiyetli Mühimmat Üretimini Arttırma Talimatı Verdi - Son Dakika
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