Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın enerji ve demir yolu altyapı tesislerine saldırıları sürdürdüklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.

Ukrayna'nın enerji ve demir yolu altyapı tesislerine yönelik saldırıların sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, "Krivoy Rog tren istasyonu yakınlarında askeri yükler taşıyan bir tren lokomotifi vuruldu." ifadesi kullanıldı.

Rivne, Dnipropetrovsk ve Çernovtsi bölgelerinde 5 trafo merkezinin hedef alındığı kaydedilen açıklamada, Karadeniz'de askeri yükler taşıyan bir gemiye de saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Açıklamada, saldırılarda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı ifade edildi.