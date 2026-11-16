Rusya Savunma Bakanlığı, gece 1336 Ukrayna İHA'sını etkisiz hale getirdiğini bildirdi - Son Dakika
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Rusya Savunma Bakanlığı, gece 1336 Ukrayna İHA'sını etkisiz hale getirdiğini bildirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın demiryolu ve gemilerine yönelik saldırıların sürdüğünü bildirdi. Açıklamada, Çornomosk Limanı'ndaki askeri yüklü gemi ile Zaporijya istasyonundaki lokomotifin vurulduğu, gece 1336 Ukrayna İHA'sının etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın demiryolu altyapısı tesislerine ve gemilerine yönelik saldırıları sürdürdüklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Rus ordusunun, Ukrayna'nın demiryolu altyapısına ve gemilerine yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Çornomosk Limanı'na askeri yük taşıyan bir gemi ile 'Zaporijya' tren istasyonunda bir lokomotif vuruldu." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, saldırılarda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığına işaret edildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, gece Ukrayna'ya ait 1336 İHA'nın Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
ZaporijyaPolitikaSavunmaGüncelRusyaDünyaSon Dakika

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