Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa'da askeri yüklü gemiyi İHA'yla vurduklarını açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa'da askeri yüklü gemiyi İHA'yla vurduklarını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa Limanı'nda askeri yük taşıyan bir kuru yük gemisinin İHA'larla vurulduğunu bildirdi. Bakanlık, Rus ordusunun Ukrayna'daki hedeflere yönelik saldırılarını sürdürdüğünü de belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa Limanı'nda askeri yük taşıyan bir gemiyi vurduklarını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki hedeflere yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "İnsansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırı sonucunda, Odessa Limanı'nda Ukrayna'ya askeri yük taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
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