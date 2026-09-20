Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa Limanı'ndaki askeri yüklü gemiyi vurduğunu bildirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa Limanı'ndaki askeri yüklü gemiyi vurduğunu bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da İHA ile Kiev bölgesindeki depoyu, Odessa'daki Novaya Poçta lojistik merkezini ve limandaki askeri yüklü gemiyi vurduğunu bildirdi. Açıklamaya göre depoda İHA parçaları, lojistik merkezinde askeri malzemeler depolanıyordu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan lojistik merkezi ile depo ve gemi vurduklarını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna'daki hedeflere yönelik insansız hava araçları (İHA) ile saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Kiev bölgesinde İHA parçalarının korunduğu 'Fire Point' fabrikasına ait deponun yanı sıra Odessa bölgesinde, askeri malzemelerin depolanması ve dağıtımı için kullanılan Novaya Poçta (Nova Poşta) lojistik merkezi ve Odessa Limanı'nda askeri yükler taşıyan gemi vuruldu." ifadesi yer aldı.
Kaynak: AA
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