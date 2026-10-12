Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna\'da 4 yerleşim yerini daha ele geçirdi

MOSKOVA, 12 Ekim (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait askeri tesisler ile kargo gemilerine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlediklerini ve cephe hattı boyunca 4 yerleşim yerini daha ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlık pazar günkü açıklamasında, Ukrayna'nın güneyindeki Odessa kentinde Ukrayna birliklerine ait bilgileri işlemek, aktarmak ve depolamak için kullanılan bir veri merkezine yönelik İHA saldırıları düzenlediklerini bildirdi.

Açıklamada, İHA'ların ayrıca Odessa bölgesindeki Çornomorsk Limanı'nda demirli bulunan ve daha önce Ukrayna güçlerine malzeme taşımış olan bir yük gemisini de hedef aldığı kaydedildi.

Bakanlık, pazar günü öğleden sonra düzenledikleri saldırılarda ise Ukrayna'nın Mıkolayiv bölgesinde askeri malzeme deposu olarak kullanılan bir lojistik merkezinin yanı sıra Çornomorsk Limanı'na askeri malzeme taşıyan bir yük gemisini hedef aldıklarını duyurdu.

Bakanlık ayrıca, Rusya'nın Kuzey ve Merkez askeri gruplarının, sırasıyla Harkiv ve Donetsk bölgelerinde ikişer yerleşim yerini ele geçirdiğini bildirdi.