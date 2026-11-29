Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri sanayi, lojistik ve ulaşım tesislerini vurduklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi verildi.

Rus ordusunun gece Ukrayna'nın askeri sanayi, lojistik ve ulaşım tesislerine saldırı düzenlediği kaydedilen açıklamada, saldırılarda Poltava bölgesinin Kremençuk şehrindeki "JTI Ukraine" tütün fabrikasının üretim atölyelerinin vurulduğu ve bu atölyelerde Ukrayna ordusu için mühimmatların üretildiği belirtildi.

Odessa kentinde de askeri yüklerin depolanması ve dağıtımı için kullanılan "Mirs" lojistik merkezinin hedef alındığı aktarılan açıklamada, "Zaporijya şehrinde Donbas'taki çatışma bölgesine askeri yüklerin taşınmasında kullanılan, Dinyeper Nehri üzerindeki Preobrajenskiy kara ve demir yolu köprüsü ile Sumi bölgesinin Şostka kentinde insansız hava araçları (İHA) deposu vuruldu." ifadeleri kullanıldı.

Karadeniz'de askeri yük taşıyan bir geminin de hedef alındığı belirtilen açıklamada, saldırılarda İHA'ların kullanıldığı bildirildi.