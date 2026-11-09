Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya'da Vasilkovoye'nin kurtarıldığını bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesinde Vasilkovoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi. Bakanlık açıklamasında, Doğu Askeri Kuvvetlerine bağlı birliklerin bu yerleşim birimini kurtardığı ve cephe hattında ilerleme kaydedildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesinde Vasilkovoye yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine dair bilgi paylaşıldı.
Açıklamada, Rus güçlerinin, Ukrayna'daki cephe hattında ilerleme kaydettiği belirtilerek, "Doğu Askeri Kuvvetlerine bağlı birlikler, Zaporijya bölgesindeki Vasilkovoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
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