Rusya Savunma Bakanlığına göre ordu Harkiv ve Odessa'da hedefleri İHA'larla vurdu

Rusya Savunma Bakanlığına göre ordu Harkiv ve Odessa'da hedefleri İHA'larla vurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya Savunma Bakanlığı, gün içinde Harkiv bölgesinde askeri elektronik alanında faaliyet gösteren bir tesisi ve Odessa Limanı'na askeri yük taşıyan bir gemiyi İHA'larla vurduğunu bildirdi. Bakanlık, saldırıların gün içinde İHA'larla yapıldığını aktardı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da bir askeri savunma tesisi ile askeri yük taşıyan bir gemiyi vurduklarını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki hedeflere yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, gün içinde Harkiv bölgesinde askeri elektronik alanında faaliyet gösteren bir tesis ile Odessa Limanı'na askeri yük taşıyan bir geminin vurulduğu ve saldırılarda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı aktarıldı.
Kaynak: AA
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