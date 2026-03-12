Rusya, Sumi'de Çervonaya Zarya'yı Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi bölgesinde Çervonaya Zarya yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi.
Rus güçlerinin, Ukrayna'daki cephede tüm yönlerde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Kuzey askeri grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Sumi bölgesindeki Çervonaya Zarya yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdi." ifadesi kullanıldı.
