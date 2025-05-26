Rusya, Sumi'de İki Yerleşimi Kontrol Altına Aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi bölgesinde 2 yerleşim yerinin kontrolünü aldıklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Rus ordusunun, Ukrayna cephesinde ilerlediği belirtilen açıklamada, "Kuzey Askeri Grubu birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Sumi bölgesinin Vladimirovka ve Belovodı yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 220 insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu, bunlardan 139'unun cephe dışında düşürüldüğü kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün de Donetsk bölgesindeki Romanovka yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta, Ukrayna ordusunun sınırdaki sivillere saldırdığını ve Rus ordusunun bu nedenle sınır boyunca tampon bölge kuracağını açıklamıştı.