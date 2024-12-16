Rusya, Suriye'de HTŞ ile Görüşmelerde İlerliyor

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(ANKARA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya'nın Suriye'de Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) ile askeri üsler konusundaki görüşmelerinin "yapıcı bir şekilde ilerlediğini" belirtti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise üslerle ilgili henüz nihai bir karar alınmadığını ifade etti.

Rus devlet medyasında yer alan haberlere göre, Rusya Suriye'deki Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) terör örgütü ile "doğrudan temas" kurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya'nın Suriye'deki askeri üslerini korumayı hedeflediğini bildirdi. Bogdanov, HTŞ ile temasların "yapıcı bir şekilde ilerlediğini", HTŞ'nin düzenin ve Suriye'deki diplomatlarla ile diğer yabancıların güvenliğini sağlanması yönündeki taahhütlerini yerine getirmesini umduğunu söyledi.

Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına yanıt verdi. Suriye'de bulunan Rus askeri üslerinin durumuna ilişkin soruya Peskov, "Şu anda bu konuyla ilgili nihai karar yok. Halihazırda ülkedeki durumu kontrol eden güçlerin temsilcileriyle temas halindeyiz. Tüm bunlar diyalog sürecinde belirlenecek" yanıtını verdi.

Rusya'nın Suriye içinde Tartus'taki donanma üssü ve Lazkiye'nin 20 kilometre güneybatısındaki Hmeymim hava üssü olmak üzere iki askeri tesisi bulunuyor.