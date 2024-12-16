Rusya, Suriye'de HTŞ ile Görüşmelerde İlerliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rusya, Suriye'de HTŞ ile Görüşmelerde İlerliyor

Putin'in temsilcisi, HTŞ ile askeri üsler üzerindeki görüşmelerin yapıcı ilerlediğini söyledi.

16.12.2024 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya'nın Suriye'de Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) ile askeri üsler konusundaki görüşmelerinin "yapıcı bir şekilde ilerlediğini" belirtti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise üslerle ilgili henüz nihai bir karar alınmadığını ifade etti.

Rus devlet medyasında yer alan haberlere göre, Rusya Suriye'deki Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) terör örgütü ile "doğrudan temas" kurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya'nın Suriye'deki askeri üslerini korumayı hedeflediğini bildirdi. Bogdanov, HTŞ ile temasların "yapıcı bir şekilde ilerlediğini", HTŞ'nin düzenin ve Suriye'deki diplomatlarla ile diğer yabancıların güvenliğini sağlanması yönündeki taahhütlerini yerine getirmesini umduğunu söyledi.

Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına yanıt verdi. Suriye'de bulunan Rus askeri üslerinin durumuna ilişkin soruya Peskov, "Şu anda bu konuyla ilgili nihai karar yok. Halihazırda ülkedeki durumu kontrol eden güçlerin temsilcileriyle temas halindeyiz. Tüm bunlar diyalog sürecinde belirlenecek" yanıtını verdi.

Rusya'nın Suriye içinde Tartus'taki donanma üssü ve Lazkiye'nin 20 kilometre güneybatısındaki Hmeymim hava üssü olmak üzere iki askeri tesisi bulunuyor.

Kaynak: ANKA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Kremlin, Güncel, Tahrir, Suriye, Rusya, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya, Suriye'de HTŞ ile Görüşmelerde İlerliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:37 Almanya’da meclis, erken seçim için kararını verdi Almanya'da meclis, erken seçim için kararını verdi
18:35 SP’li Kaya’nın “Çözüm süreci“ göndermesine Sırrı Süreyya Önder’in yanıtı bomba SP'li Kaya'nın "Çözüm süreci" göndermesine Sırrı Süreyya Önder'in yanıtı bomba
17:59 Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak
17:58 Kredi kartı limitleriyle ilgili iddiaya BDDK’dan açıklama Kredi kartı limitleriyle ilgili iddiaya BDDK'dan açıklama
17:15 Günler sonra sessizliğini bozan Esad’ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
09:28 İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
09:16 Dolar haftaya yeni rekorla başladı Dolar haftaya yeni rekorla başladı
09:10 Mert Hakan Yandaş’ın küfrettiği anlar ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı
08:49 Mine Tugay’dan iddialı paylaşım Mine Tugay'dan iddialı paylaşım
07:57 Colani, Suriye’de yeni para birimine geçileceğini duyurdu Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
07:13 Şişli’de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü Şişli'de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü
07:09 İsrail, Suriye’yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı İsrail, Suriye'yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 19:14:06. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya, Suriye'de HTŞ ile Görüşmelerde İlerliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.