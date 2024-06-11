Rusya, tahıl ihracatını Ortadoğu ve Kuzey Afrika'ya kaydıracak

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MOSKOVA, 11 Haziran (Xinhua) -- Rusya Tarım Bakanlığı, ülkedeki tahıl ihracatçılarının odaklarını Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki kilit öneme sahip pazarlara kaydıracağını, ayrıca Hindistan ve Çin'le ilişkilerini güçlendireceğini kaydetti.

Salı günü Rusya Tarım Bakanı Oksana Lut başkanlığında tahıl ihracatçılarıyla gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye'nin tahıl ithalatını durdurma kararının Rusya'nın ihracat kabiliyetini etkilemeyeceği konusunda fikir birliğine varıldı. Uzlaşıya göre Rusya, 1 Temmuz'da başlayacak olan gelecek sezonda küresel piyasaya tahıl tedarikini 60 milyon tona düşürecek.

Bakanlık, "Mevcut şartlarda yerli ihracatçılar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın kilit öneme sahip pazarlarına ve Hindistan ve Çin'le ilişkilerin geliştirilmesine odaklanacak. Söz konusu pazarlarda baklagil tedarikinde ilerleme var. Ayrıca tahıl ürünleri açısından büyük fırsatlar ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Bakanlık ayrıca geçen yıl elde edilen yüksek verim dikkate alındığında, Rusya'nın 30 Haziran'da sona erecek mevcut sezonda küresel piyasalara 53 milyon tonu buğday olmak üzere 70 milyon tona kadar tahıl sevkiyatı yapmayı hedeflediğini kaydetti. An itibarıyla küresel piyasalardaki her dört buğday sevkiyatından biri Rusya'dan yapılıyor.

Türkiye Tarım Bakanlığı, tahıl fiyatlarındaki düşüş beklentisi karşısında yerli üreticileri desteklemek amacıyla 21 Haziran ile 15 Ekim tarihleri arasında buğday ithalatını askıya alacağını duyurmuştu.