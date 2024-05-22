Rusya, taktik nükleer silahları içeren askeri tatbikatlara başladı

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MOSKOVA, 22 Mayıs (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun taktik nükleer silahları içeren askeri tatbikatların ilk aşamasına başladığını duyurdu.

Bakanlığın Salı günü yaptığı açıklamaya göre, "stratejik olmayan nükleer silahların hazırlanması ve konuşlandırılmasına yönelik tatbiki eğitimleri" içerecek tatbikatlar ülkenin Güney Askeri Bölgesi'nde başladı.

Rus birlikleri askeri tatbikatların ilk aşaması çerçevesinde, özellikle fırlatma araçlarını mühimmatla donatmak suretiyle, İskander operasyonel-taktik füze sistemini içeren muharebe eğitimi görevlerini gerçekleştirecek. Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri de Kinzhal hipersonik aerobalistik füzelerinin kullanılacağı tatbikatlar yürütecek.

Savunma Bakanlığı bu ayın başında yaptığı açıklamada tatbikatın, Rusya'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini güvence altına almayı ve müdahale durumunda stratejik olmayan nükleer silahların muharebe amaçlı kullanımı için personel ve teçhizatın hazır olmasını sağlamayı amaçladığını belirtmişti. Açıklamada, tatbikatların "Batılı yetkililerin Rusya Federasyonu'na karşı provokatif açıklama ve tehditlerine bir yanıt niteliğinde olduğu" ifade edilmişti.