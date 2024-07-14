Rusya, Trump'a suikast girişimiyle ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
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Rusya, Trump'a suikast girişimiyle ilgili açıklama yaptı

Rusya, Trump\'a suikast girişimiyle ilgili açıklama yaptı

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili açıklama yaptı. Peskov, Trump'ın hayatının tehlikede olduğunu ve suikast girişiminin mevcut yetkililer tarafından örgütlendiğine inanmadıklarını belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova ise Washington'un siyasi muhaliflere yönelik nefreti teşvik ettiğini söyledi.

14.07.2024 14:44
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(ANKARA) - Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin 2024 adayı Donald Trump'a suikast girişimiyle ilgili, "Hayatının tehlikede olduğu tüm dış gözlemciler için açıktı" dedi.

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin kasımda yapılacak seçimlerde başkan adayı Donald Trump'a suikast girişimini Rusya'dan ilk tepki geldi. Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında, Biden yönetimini kastederek, 'Trump'ı ortadan kaldırma ve suikast girişiminin mevcut yetkililer tarafından örgütlendiğine inanmıyoruz" dedi.

Peskov, Trump'ın yargılandığı davaları, "Siyasi arenadan uzaklaştırmaya yönelik sayısız girişim" diye tanımlarken "Trump'ın etrafındaki atmosfer, Amerika'nın bugün karşı karşıya kaldığı durumu tetikledi. Hayatının tehlikede olduğu tüm dış gözlemciler için açıktı" ifadelerini kullandı.

Rus haber ajansı TASS, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Trump'ı saldırıyla ilgili "hemen aramayı" planlamadığını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova ise " Washington'un siyasi muhaliflerine yönelik nefreti teşvik ettiğini" söyledi. Telegram kanalına açıklama yapan Zakharova, "İki ay önce, ABD'nin siyasi muhaliflere yönelik nefreti tam anlamıyla teşvik ettiğine dikkati çekmiş ve Amerikan başkanlarına ve başkan adaylarına yönelik girişim ve suikast geleneğinden örnekler vermiştim" dedi.

Kaynak: ANKA

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