Rusya-Ukrayna Arasında 205 Esir Askere Takas - Son Dakika
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Rusya-Ukrayna Arasında 205 Esir Askere Takas

Rusya ve Ukrayna karşılıklı olarak 205 esir asker takası gerçekleştirdi. BAE arabuluculuk yaptı.

06.05.2025 16:32
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Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı 205 esir askerin takas edildiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yürütülen müzakereler sonucunda Ukrayna'dan 205 Rus askerinin teslim alındığı, karşılığında ise Rusya tarafından 205 Ukraynalı askerin iade edildiği belirtildi.

Rus askerlerinin halihazırda Belarus topraklarında bulunduğu bilgisi verilen açıklamada, askerlere burada gereken psikolojik ve tıbbi yardımın sağlandığı ifade edildi.

Rus askerlerin yakınlarıyla temas kurma imkanına sahip olduğuna vurgu yapılan açıklamada, serbest bırakılan tüm askerlerin tedavi ve rehabilitasyonu için Rusya Savunma Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarına sevk edileceği aktarıldı.

Ayrıca açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) esir değişimi için arabuluculuk yaptığı kaydedildi.

"Herkesi geri getirmek için elimizden geleni yapacağız"

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Telegram hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Rusya ile yapılan esir takası sonucu 205 Ukraynalı askerin evlerine geri getirildiğini belirtti.

Esir takası sürecine katkı sağlayan BAE ve tüm taraflara teşekkür ettiğini kaydeden Zelenskiy, "Her gün halkımız için mücadele ediyoruz. Herkesi geri getirmek için elimizden geleni yapacağız kesinlikle." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya-Ukrayna Arasında 205 Esir Askere Takas - Son Dakika

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