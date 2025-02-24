Rusya-Ukrayna Çatışmasında Barış Müzakerelerine Açıklık

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MOSKOVA, 24 Şubat (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki çatışmanın barış müzakereleri yoluyla çözümüne açık olduklarını belirtti.

Rus basınında pazar günü yer alan haberlere göre Peskov, Rusya-Ukrayna çatışmasına barışçıl bir çözüm bulunması olasılığıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Çözüme açık tutumumuz sürüyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaklaşımında tutarlı olduğunu da sözlerine ekleyen Peskov, Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bu ayın başlarında gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Ukrayna konusunda müzakere olasılığı üzerinde mutabık kaldıklarını söyledi.

Rus ve ABD heyetleri, salı günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirdikleri görüşmelerde çatışmanın sona erdirilmesi ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi için çalışma konusunda anlaşmaya varmıştı.