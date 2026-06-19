Rusya-Ukrayna Cenaze Takası Gerçekleşti

MOSKOVA, 19 Haziran (Xinhua) -- Rusya ve Ukrayna hayatını kaybeden askerlerin naaşlarına ilişkin yeni bir takas gerçekleştirdi.
Rus haber ajansı RBC'nin Rus milletvekili Şamsayil Saraliyev'e dayandırdığı perşembe günkü haberine göre, hayatını kaybeden 522 Ukraynalı askerin cenazesi Ukrayna'ya teslim edilirken, 33 Rus askerinin cenazesi de Rusya'ya iade edildi.
Taraflar arasındaki son cenaze takası bir aydan uzun süre önce gerçekleştirilmişti.
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