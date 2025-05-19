Rusya, Ukrayna'da 2 Yerleşimi Kontrol Altına Aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi ve Donetsk bölgelerinde 2 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.
Rus ordusunun, Ukrayna cephesinde ilerlediği belirtilen açıklamada, "Kuzey ve Merkez askeri gruplarına bağlı birlikler, Sumi bölgesindeki Maryino ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Novoolenovka yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk bölgesindeki Bogatır yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirmişti.
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