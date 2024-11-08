Rusya, Ukrayna'da 6 Yerleşimi Kontrolüne Aldı

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Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'da 1'i Harkiv bölgesinde, 5'i Donetsk bölgelerinde olmak üzere 6 yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun 2-8 Kasım tarihlerinde Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Ukrayna'daki askeri unsurlara yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, bu saldırılar sonucunda Ukrayna'nın askeri sanayi işletmeleri, enerji unsurları, askeri havaalanı altyapısı, İHA ve insansız deniz araçları üretim ve depolama atölyeleri, silah, mühimmat ve yakıt depolarının vurulduğu belirtildi.

Ukrayna'da 6 yerleşim biriminin ele geçirildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, "Harkiv bölgesinde Perşotravnevoye yerleşim birimi, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Vişnevoye, Antonovka, Maksimovka, Kremennaya Balka ve Kurahovka yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesi yer aldı.

Aynı tarihlerde 47 Ukraynalı askerin esir alındığı belirtilen açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 648 uçak, 283 helikopter, 35 bin 409 İHA, 585 hava savunma füze sistemi, 19 bin 141 tank ve zırhlı araç, 1486 çok namlulu roketatar, 17 bin 488 obüs ve havan topu ile 28 bin 100 özel askeri aracın imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'tan bugüne kadar Kursk yönünde 30 bin 500 askerini, 189 tankını, 121 piyade savaş aracını, 107 zırhlı personel taşıyıcısını ve 1094 zırhlı aracını kaybettiği belirtildi.