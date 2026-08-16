Rusya, Ukrayna'da İki Yerleşim Birimi Ele Geçirdi - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'da İki Yerleşim Birimi Ele Geçirdi

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Rusya, Harkiv ve Donetsk'te yerleşim birimlerini ele geçirdiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harliv ve Donetsk bölgelerinde birer yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine dair bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'da cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Kuzey ve Güney askeri kuvvetlerine bağlı birlikler, Harkiv bölgesinde Kudiyevka ile Donetsk Halk Cumhuriyetinin Perşomaryevka yerleşim yerlerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık, dün Zaporijya bölgesindeki Rıbalskoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya, Ukrayna'da İki Yerleşim Birimi Ele Geçirdi - Son Dakika

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