Rusya, Ukrayna'da İki Yerleşim Birimini Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki Harkiv ve Donetsk bölgelerinde birer yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine dair bilgi verildi.

Rus güçlerinin, Ukrayna'da 2 yerleşim yerini ele geçirdiği belirtilen açıklamada, "Harkiv bölgesinde Ohrimovka, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin ise Roskoşnoye yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, dün yerel saatle 20.00'den bugün 07.00'ye kadar Ukrayna'ya ait 330 İHA'nın hava savunma sistemlerince Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde vurulduğu bildirildi.

Belgorod ve Krasnodar'da 7 kişi yaralandı

Rusya'nın Belgorod bölgesinin Operasyonel Merkezinden yapılan açıklamada, İHA saldırısı sonucu bölgedeki Razumnoye köyünde 2'si çocuk olmak üzere 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Krasnodar bölgesinin Operasyonel Merkezinden yapılan açıklamada ise Krasnodar kentinde vurulan İHA parçalarının çok katlı bir binaya isabet etmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Merkezin açıklamasında ayrıca, bölgeye yönelik düzenlenen İHA saldırı sonucu "Afipiskiy" petrol rafinerisinde yangın çıktığı belirtildi.