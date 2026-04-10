Rusya, Ukrayna'da İki Yerleşim Yeri Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki Sumi ve Donetsk bölgelerinde birer yerleşim yeri ele geçirdiklerini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.
Rus güçlerinin Ukrayna'da 2 yerleşim birimini ele geçirdiği belirtilen açıklamada, "Sumi bölgesinde Miropolskoye, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Dibrova yerleşim yerleri kurtarıldı." ifadesine yer verildi.
