Rusya, Ukrayna'da İki Yerleşimi Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv ve Zaporijya bölgelerinde birer yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'da savaştaki eylemleri hakkında bilgi verildi.
Rus güçlerinin Ukrayna'da 2 yerleşim birimini ele geçirdiği belirtilen açıklamada, "Harkiv bölgesinde Novoosinovo, Zaporijya bölgesinde de Lugovskoye yerleşim birimleri kurtarıldı." denildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Kovşarovka yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirmişti.
