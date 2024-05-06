Rusya, Ukrayna'da Kotlyarovka ve Solovyevo yerleşim birimlerini ele geçirdi - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'da Kotlyarovka ve Solovyevo yerleşim birimlerini ele geçirdi

Rusya, Ukrayna\'da Kotlyarovka ve Solovyevo yerleşim birimlerini ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv bölgesinde Kotlyarovka ve Donetsk bölgesinde Solovyevo yerleşim birimlerinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu. Rus ordusu, Ukrayna'daki operasyonlarında Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait bir savaş uçağını düşürdü ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait insansız hava ve deniz araçlarını imha etti.

06.05.2024 14:39
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv bölgesinde Kotlyarovka ve Donetsk bölgesinde Solovyevo yerleşim birimlerinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son bir gün içinde, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Batı askeri birliklerinin, Harkiv bölgesindeki Kotlyarovka yerleşim birimini aldığı aktarılan açıklamada, "Merkez askeri birlikleri de Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Solovyevo yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Rus operasyonel-taktik havacılık birlikleri, füze ve topçu birliklerinin Ukrayna'daki 2 insansız hava aracı (İHA) üretim işletmesini yok ettiği kaydedilen açıklamada, Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait bir Su-27 savaş uçağının Rus hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü bildirildi.

Ukrayna'ya ait 23 İHA ve ABD yapımı HIMARS'tan fırlatılan 7 roketin vurulduğu belirtilen açıklamada, Rus Karadeniz Donanması'na ait güçlerin Kırım Yarımadası'nın kuzeybatı kıyısında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 5 insansız deniz aracını imha ettiği de aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya, Ukrayna'da Kotlyarovka ve Solovyevo yerleşim birimlerini ele geçirdi - Son Dakika

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