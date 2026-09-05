Rusya, Ukrayna'da metalürji fabrikaları, lojistik merkezleri ve gemiyi vurdu - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'da metalürji fabrikaları, lojistik merkezleri ve gemiyi vurdu

Rusya, Ukrayna\'da metalürji fabrikaları, lojistik merkezleri ve gemiyi vurdu
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan gemi, metalürji fabrikaları ve lojistik merkezlerini vurduklarını bildirdi. Dnipropetrovsk'taki iki metalürji fabrikası ile Nikolayev ve Odessa bölgelerindeki iki lojistik merkezine saldırı düzenlendi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan gemi, metalürji fabrikaları ve lojistik merkezlerini vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki hedeflere yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Gece Dnipropetrovsk bölgesinde "Kametstal" ve "Dnepr" isimli metalürji fabrikaları ile Nikolayev (Mıkolayiv) ve Odessa bölgelerinde askeri amaçla kullanılan 2 lojistik merkezinin vurulduğu kaydedilen açıklamada, Çornomorsk kentinde askeri yük taşıyan geminin hedef alındığı aktarıldı.

Dün de Kiev bölgesinde "Svyatopetrovskiy" lojistik merkezi, yakıt depolama ve dağıtım tesisi ile radyo ve elektronik istihbarat merkezinin vurulduğu belirtilen açıklamada, saldırılarda yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Savunma, Güncel, Odessa, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya, Ukrayna'da metalürji fabrikaları, lojistik merkezleri ve gemiyi vurdu - Son Dakika

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