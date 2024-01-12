Rusya, Ukrayna\'daki Askeri Sanayi İşletmelerine Saldırılar Düzenledi

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'da askeri sanayi alanındaki işletmelere, uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları ile saldırılar düzenlediklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki faaliyetleri ile ilgili bilgilere yer verildi.

Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya Silahlı Kuvvetleri, 6-12 Ocak tarihleri arasında Ukrayna'nın askeri alanda uçak, İHA, zırhlı araç, füze fırlatma sistemi ve topçu sistemlerinin üretimi ve onarımını gerçekleştiren işletmelerine, hipersonik 'Kinjal' füze sistemi dahil denizden ve havadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile 23 grup saldırı düzenledi. Ayrıca, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin, milliyetçi oluşumların ve yabancı paralı askerlerin konuşlanma noktaları da vuruldu. Saldırılarda hedefe ulaşıldı. Belirlenen tüm unsurlar vuruldu."

Son bir haftada 48 Ukraynalı askerin teslim olduğu, Ukrayna ordusuna ait "Su-27" ve "Su-25" tipi uçaklar ile bir "Mi-8" tipi helikopterin vurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 567 uçak, 265 helikopter, 10 bin 620 İHA, 447 hava savunma füze sistemi, 14 bin 578 tank ve zırhlı araç, 1202 çok namlulu roketatar, 7 bin 694 obüs ve havan topu ile 17 bin 345 özel askeri araç imha edildi." ifadelerine yer verildi.