Rusya, Ukrayna'daki Askeri Tesisleri Vurdu - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'daki Askeri Tesisleri Vurdu

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki askeri sanayi ve lojistik merkezlerine yönelik saldırıları duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri sanayi, metalurji ve petrol tesisleri ile lojistik merkezleri ve limanları vurduklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'da askeri sanayi, metalurji ve petrol tesisleri ile lojistik merkezleri ve limanlara yönelik saldırı düzenlediği kaydedilen açıklamada, başkent Kiev ve Kiev bölgesinde insansız hava araçları (İHA) üretim atölyesi ile 2 lojistik merkezinin vurulduğu belirtildi.

Saldırılarda, Zaporijya ve Kriviy Rig şehirlerinde askeri malzemeler üreten metalurji tesisleri ile Kremençug kentinde petrol rafinerisinin hedef alındığı aktarılan açıklamada, Odessa, Yujnıy ve Reni limanlarındaki askeri depoların ve askeri yüklerin sevkiyatı için kullanılan altyapı unsurlarının saldırıya uğradığı ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Odessa bölgesinde İHA ve güherçile üretim atölyeleri ile limanların??????? çalışmasını sağlayan enerji unsurlarının vurulduğu bildirildi.

Kaynak: AA

Savunma, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya, Ukrayna'daki Askeri Tesisleri Vurdu - Son Dakika

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