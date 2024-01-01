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Rusya, Ukrayna'daki savaş nedeniyle 2024'e büyük havai fişek gösterileri yapmadan girdi - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'daki savaş nedeniyle 2024'e büyük havai fişek gösterileri yapmadan girdi

Rusya'nın en doğusundaki Kamçatka ve en kuzeydoğu kesimindeki Çukotka bölgeleri yeni yıla başkent Moskova'dan 9 saat önce girdi. Moskova'da havai fişek gösterileri yapılmadı, ancak konserler ve gösteriler gerçekleştirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yıl konuşmasında cephedeki Rus askerlerine seslendi ve 2024'ü 'Aile Yılı' ilan ettiklerini açıkladı.

Rusya, Ukrayna\'daki savaş nedeniyle 2024\'e büyük havai fişek gösterileri yapmadan girdi
01.01.2024 - 01:34,
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Rusya, Ukrayna'daki savaş nedeniyle 2024'e büyük havai fişek gösterileri yapmadan girdi.

Yüzölçümü bakımından dünyanın en geniş ülkesi olan Rusya'nın en doğusundaki Kamçatka ve en kuzeydoğu kesimindeki Çukotka bölgeleri yeni yıla başkent Moskova'dan 9 saat önce girdi.

Günler öncesinden süslenen ve ışıklandırılan Moskova'da cadde ve meydanlarda dolaşan halk, restoranları ve eğlence mekanlarını yeni yıla girmeden doldurmaya başladı.

Başta Kızıl Meydan'ın civarı olmak üzere şehrin çam ağacı dikilen ana meydanlarında ve parklarındaki eğlence yerlerinde toplanan insanlar yılbaşını karşılamak için bekledi.

Moskova'da yönetim, günler öncesinde büyük hava fişek gösterileri yapılmayacağını duyurdu. Bazı yetkililer, Ukrayna'daki savaş nedeniyle havai fişek harcamasından elde edilen tasarrufun çatışma bölgesindeki askerlere destek olarak gönderilmesi çağrısı yapmıştı. Geçen yıl da Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'da büyük havai fişek gösterileri yapılmamıştı.

Rusya'nın bazı bölgeleri de Moskova'nın kararını takip ederken, bazı bölge yönetimleri Ukrayna ordusunun Rusya'nın Belgorod şehrine düzenlediği ve 24 kişinin hayatını kaybettiği saldırılar nedeniyle havai fişek gösterilerini son anda iptal etti.

Moskova'da konser ve gösteriler yapıldı

Havai fişek gösterilerinin yapılmadığı Moskova'da yeni yıl kutlamaları çerçevesinde pek çok eğlence programı gerçekleştirildi. Saatin gece yarısını geçmesiyle sokaklardaki insanlar kendi yaptıkları eğlencelerle 2024 yılını karşıladı.

Başkent'in 21 büyük park ve 12 ana meydanında akşam saatlerinden itibaren yerel saat ile 03.00'a kadar konserler ve gösteriler yapıldı. Şehrin farklı alanlarında kurulan buz pistlerinde vatandaşlar paten kaydı.

Moskova sakinleri yaşadığı mahallelerde bulunan alanlarda kendi havai fişek gösterilerini gerçekleştirdi.

Yeni yıla giren vatandaşlar şehrin sokaklarında gezdi, parklarda ve meydanlarda çocuklarıyla vakit geçirdi. Moskova'da 3 Ocak'a kadar her gün yerel saat ile 15.00-21.00'da eğlence ve konser programları devam edecek.

Rusya genelinde yılbaşı ve Noel kutlamaları nedeniyle 1 Ocak-8 Ocak tarihleri resmi tatil olarak ilan edilmişti.

Putin, cephedeki Rus askerlerine seslendi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yıla dakikalar kala tüm televizyon kanallarından kutlama konuşması yaptı. Putin'in konuşması Moskova sokaklarındaki dev ekranlardan da yayınlandı.

Geçen yıl çok çalıştıklarını ve çok şey başardıklarını söyleyen Putin, vatanın kaderinin halkı birleştirdiğini ifade etti.

Konuşmasında cephedeki Rus askerlerine seslenen Putin, onlarla gurur duyduklarını dile getirdi. Putin, "Milyonlarca Rus vatandaşının güçlü, samimi desteğini, tüm halkın desteğini hissettiğinizi biliyorum. En zor sorunları çözebileceğimizi ve asla pes etmeyeceğimizi defalarca kanıtladık. Çünkü bizi bölebilecek, atalarımızın anısını ve inancını unutturabilecek, gelişmemizi durdurabilecek hiçbir güç yok." ifadelerini kullandı.

Rusya'da 2024 yılını "Aile Yılı" ilan ettiklerini kaydeden Putin, "Sonuçta kocaman, güzel ve sevgili vatanımızın tarihi, her ailenin geçmişinden oluşuyor. Onun kaderi hepimiz, yani Rusya'nın çok uluslu halkı tarafından belirleniyor ve yaratılıyor. Biz tek ülkeyiz, büyük bir aileyiz. Vatanımızın emin adımlarla gelişmesini, vatandaşlarımızın refahını sağlayacağız ve daha da güçleneceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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