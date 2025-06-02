Rusya, Ukrayna ile barış müzakerelerine devam ediyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müşaviri ve İstanbul'daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, Ukrayna tarafının çözüm konusundaki memorandum çalışmasını aldıklarını bildirdi.

Medinskiy, Russia Today'e yaptığı açıklamada, belgenin Ukraynaca ve İngilizce olarak verildiğini belirterek, "Rus heyeti, Ukrayna'dan barışçıl çözüme ilişkin muhtıranın versiyonunu daha önce aldı." ifadesini kullandı.

Farklı dildeki belgenin kendileri için sorun olmadığını dile getiren Medinskiy, belgenin ana noktalarının Batı basınında yayımlandığını kaydetti.

Medinskiy, ayrıca Rusya'nın Ukrayna konusundaki çözüme ilişkin tutumunu bugün açıklayacaklarını ifade etti.