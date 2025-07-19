Rusya, Ukrayna'nın Askeri Tesislerini Vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri savunma alanındaki tesislerini yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Rus ordusunun, Ukrayna'da askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiği belirtilen açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna'nın askeri savunma alanında füze ve İHA parçaları üreten işletmelere yönelik havadan, karadan, denizden yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile grup şeklinde saldırı düzenledi. Saldırı hedefine ulaştı ve belirlenen unsurlar vuruldu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 349 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince yok edildiği ve bunlardan 71'inin başta Moskova olmak üzere Rus bölgeleri üzerinde düşürüldüğü belirtildi.