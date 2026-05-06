Rusya, Ukrayna'nın Ateşkesine Uymadı
Rusya, Ukrayna'nın Ateşkesine Uymadı

06.05.2026 10:45
Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Rus ordusunun ateşkesi ihlal ettiğini bildirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rus ordusunun, Ukrayna'nın bugün 00.00'dan itibaren ilan ettiği geçici ateşkes kararını görmezden geldiğini bildirdi.

Bakan Sybiha, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, bugün yerel saatle 00.00'dan itibaren geçici ateşkes ilan etmesinden sonraki gelişmeleri değerlendirdi.

Rus ordusunun bu gece ülkesine hava saldırısı düzenlediğini kaydeden Sybiha, Rusya'nın ateşkesi "ihlal ettiğini" ifade etti.

Sybiha mesajında, Ukrayna'nın Harkiv ve Zaporijya bölgeleri olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerine yönelik 3 füze ve 108 silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "sadece askeri geçit törenleri ile ilgilendiğini" savunan Sybiha, şu ifadeleri kullandı:

"Moskova, başka devletler ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen gerçek ve doğru bir ateşkes çağrısını bir kez daha görmezden geldi. Bu, Rusya'nın barışı reddettiği ve 9 Mayıs'taki sahte ateşkes çağrılarının diplomasiyle hiçbir ilgisinin olmadığını gösteriyor."

Sybiha, müttefiklerin Rusya'ya baskı ve Ukrayna'ya desteklerini artırması gerektiğini kaydetti.

Rusya geçici ateşkes ilan etmişti

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'da ateşkes kararı aldığı belirtilmişti.

Açıklamada, "Başkomutan'ın aldığı karar doğrultusunda, Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs'ta ateşkes ilan ediliyor. Ukrayna tarafının ateşkese uyacağını umuyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

Rusya'nın açıklamasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 6 Mayıs'ta yerel saatle 00.00'dan itibaren geçici ateşkes ilan ettiklerini belirterek, Rusya'nın da söz konusu karara uymasını istemişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Zelenskiy'nin kararını değerlendirerek, "Bu (geçici ateşkes), savaşı durdurmak ve diplomasi yolunu seçmek için ciddi bir öneridir." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

