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Rusya, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kentini vurdu: 11 ölü, 10 yaralı - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kentini vurdu: 11 ölü, 10 yaralı

Ukrayna'nın Donetsk Bölgesi Valisi Vadim Filashkin, Rusya'nın Pokrovsk kentinde düzenlediği saldırı sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Saldırıda, 5 çocuğun da hayatını kaybettiği belirtildi. Ukrayna Acil Durumlar Servisi ise enkaz altında kalan 4 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

07.01.2024 - 10:40,
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Rusya, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kentini vurdu. Saldırıda, 11 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı açıklandı. Hayatını kaybedenler arasında çocuklar da bulunuyor.

Ukrayna'nın Donetsk Bölgesi Valisi Vadim Filashkin, Rusya'nın Pokrovsk kentinde düzenlediği saldırı sonucu 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Filashkin, 'Pokrovsk bölgesine yapılan saldırı sonucunda 11 kişi öldü ve 10 kişi yaralandı. Ölenler arasında yaşları 3 ile 17 arasında değişen 5 çocuk da bulunuyor. Pokrovsk ve Rivne'de kurtarma çalışmaları devam ediyor' dedi. Ukrayna Acil Durumlar Servisi ise enkaz altındaki 4 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.

Rusya, Ukrayna\'nın Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kentini vurdu: 11 ölü, 10 yaralı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Rusya, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kentini vurdu: 11 ölü, 10 yaralı - Son Dakika
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