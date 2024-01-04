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Rusya, Ukrayna'nın Kırım'a füze saldırısını engelledi - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'nın Kırım'a füze saldırısını engelledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'na güdümlü füzelerle saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı. Moskova saatiyle 4 Ocak'ta gerçekleşen saldırı, Rus hava savunma sistemleri tarafından engellendi ve 10 Ukrayna füzesi imha edildi. Rusya, 2014 yılında Kırım'ı yasa dışı olarak ilhak etmişti.

Rusya, Ukrayna\'nın Kırım\'a füze saldırısını engelledi
04.01.2024 - 18:39,
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Kırım Yarımadası'na güdümlü füzelerle saldırdığını bildirdi.

Bakanlıktan, saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "4 Ocak'ta, Moskova saatiyle 17.20 civarında, Kiev rejiminin, Rusya topraklarındaki hedeflere uçak güdümlü füzeler kullanarak terör saldırısı düzenleme girişimi engellendi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin, Kırım Yarımadası üzerinde, 10 Ukrayna füzesini imha ettiği kaydedildi.

Rusya, 2014'te, Kırım'ı yasa dışı ilhak etmişti.

Kaynak: AA
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