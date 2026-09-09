Rusya: Ukrayna'nın liman, gemi, askeri sanayi ve lojistik tesislerine saldırıları sürdürüyoruz

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın liman, gemi, askeri sanayi ve lojistik tesislerine yönelik saldırıları sürdürdüklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'nın liman, gemi, askeri sanayi tesisleri ve lojistik merkezlerine yönelik saldırılarının devam ettiği belirtilen açıklamada, gece başkent Kiev'de insansız hava ve deniz araçlarının üretildiği tesisin vurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, Nikolayev (Mıkolayiv) kenti ve Nikolayev bölgesinde yakıt ve askeri malzemelerin depolandığı 3 yük terminali, 5 lojistik merkezi ile Nikolayev Limanı'nda yakıt tankları, limanın çalışmasını sağlayan trafo merkezinin hedef alındığı kaydedildi.

Odessa Limanı'na geçiş yapan gemi ve "Starokazaçye" sınır kapısındaki lojistik tesislerinin vurulduğu belirtilen açıklamada, saldırıların karadan ve havadan yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.