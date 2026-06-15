Rusya, Ukrayna\'nın Sivil Hedeflerine Yanıt Verdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus topraklarındaki sivil unsurlara yönelik "terör" eylemlerine karşı başkent Kiev ile Harkiv ve Dnipropetrovsk şehirlerindeki savunma sanayisi tesislerini vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna'ya yönelik faaliyetleri konusunda bilgi paylaşıldı.

Kiev'in, Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör" saldırısı düzenlediği belirtilen açıklamada, "Buna karşılık Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Kiev, Harkiv ve Dnipropetrovsk kentlerinde bulunan savunma sanayisi tesislerine yönelik yoğun saldırı düzenledi." ifadesine yer verildi.

Saldırının karadan, denizden ve havadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, vurulan tesisler sıralandı.

Açıklamada ayrıca, saldırı esnasında Vasilkov, Uman, Çerkassi ve Krasnaya Slobodka kentlerindeki askeri havaalanlarının da vurulduğu kaydedildi.

Rus ordusunun sivil altyapı unsurlarına saldırı düzenlemediği belirtilen açıklamada, "Doğrulanan bilgiye göre, Kiev Peçersk Manastırı'na ait bina, Amerikan 'Patriot' hava savunma sistemine ait füzeyle vuruldu." ifadesi kullanıldı.