Rusya, Ukrayna'nın Yujnıy Limanı'na Saldırdı
Rus Savunma Bakanlığı, Yujnıy Limanı'ndaki askeri gemi ve altyapıya İHA'larla saldırdı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Yujnıy Limanı'nda ordu için kullanılan gemiyi ve altyapı tesislerini vurduklarını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın liman ve gemilerine yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, gece Yujnıy Limanı'nda askeri malzeme yüklü gemi ve altyapı tesislerinin insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğu kaydedildi.
Kaynak: AA
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