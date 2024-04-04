Rusya, Ukrayna ordusuna katılmaya çalışan eski bir İsrail askerini yakaladı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna ordusuna katılmaya çalışan eski bir İsrail ordusu mensubunun Krasnodar bölgesinde yakalandığını açıkladı.
FSB'den yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgesi Krasnodar'da İsrail vatandaşı Yuval Lanzman'ın suç işlemek üzereyken yakalandığı belirtildi.
Lanzman'ın Rusya'ya karşı çatışmalarda yer almak için Ukrayna ordusuna katılmaya çalıştığı bilgisine yer verilen açıklamada, söz konusu kişinin İsrail Savunma Kuvvetlerinin (IDF) eski bir mensubu olduğu kaydedildi.
Açıklamada, Lanzman'ın sınır dışı edildiği ve Rusya'ya girişinin yasaklandığı aktarıldı.
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